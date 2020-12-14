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ضمن مبادرة هى تستحق.. الشباب والرياضة تنظم احتفالية لتكريم النماذج المتميزة

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مصطفى فراج 2020-12-14 10:12 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم بعض النماذج المتميزة فى كل الأنشطة، بالإضافة إلى تكريم خاص لرئيس الإدارة المركزية البرلمان والتعليم المدنى دينا فؤاد، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة  "هى تستحق".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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