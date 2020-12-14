ضمن مبادرة هى تستحق.. الشباب والرياضة تنظم احتفالية لتكريم النماذج المتميزة

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم بعض النماذج المتميزة فى كل الأنشطة، بالإضافة إلى تكريم خاص لرئيس الإدارة المركزية البرلمان والتعليم المدنى دينا فؤاد، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "هى تستحق".





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