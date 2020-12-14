البيئة والعدل توقعان بروتوكول تعاون لدعم وبناء قدرات أعضاء النيابة والقضاة

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وأوضح بيان وزارة البيئة اليوم أنه بموجب بروتوكول التعاون يتم تزويد القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية بكل ماهو جديد بشأن الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية ومايتفرع عنها من التزامات على الصعيد الوطنى باعتبار أن الاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر تصبح جزءا من التشريع الوطنى.
وأكدت وزيرة البيئة اعتزازها وتقديرها لرجال القضاء ورسالتهم فى إنفاذ القوانين وتشريعات حماية البيئة، وأن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية فى الأمور البيئية التى تشكل محور القضايا البيئية بهدف تعزيز العمل بمنظومة دوائر القضاء البيئى المشكلة بقرارات المستشار وزير العدل والذى يحرص كل الحرص على الارتقاء بمنظومة إدارة العدالة.
كما يهدف البروتوكول إلى إجراء الدراسات والبحوث البيئية القانونية، وتشجيع نشر الأحكام البيئية بوصفها إحدى ركائز الممارسات الفضلى فى القضاء البيئى، وتذليل الصعوبات والمعوقات التى تنتهك حق الإنسان فى أن يتمتع بالحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة خالية من التلوث.
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