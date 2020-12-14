اليوم.. إعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالانتخابات

وأشار لاشين إلى أن الهيئة الوطنية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددى لأصوات الناخبين.
وأجريت جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية وهى: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".
ويتنافس فى إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، 200 مرشح للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان فى 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.
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