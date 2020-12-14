بعد أرقام وزارة الصحة.. أستاذ صحة عامة: وصلنا لذروة الموجة الثانية

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن مصر وصلت لذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا مُشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية حتى لا تضطر الدولة إلى الغلق، أو تكبد خسائر مثلما حدث في الموجة الأولى.

وقال عبداللطيف المر: ضروري نضع إيدنا في إيد بعض ونخضع للتطعيمات حتى نتجاوز الأزمة وقتها هنقدر نقول اننا بنقضي على فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 165 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104875 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.