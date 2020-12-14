يستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واستعرض وزير السياحة والآثار أهم ملامح الترتيبات والاستعدادات التي تجرى حاليا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى مُستقرها بمتحف الحضارة بالفسطاط، مؤكداً أن هذا الحدث تم الإعداد له جيدا ليكون حدثاً مبهراً يخطف الأنظار على مستوى العالم، وسيتم نقله عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، لتكون رسالة إيجابية تعكسُ عظمة مصر وحضارتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يستعرض مع وزيرة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.