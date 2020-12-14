لاستعراض مؤشرات التنمية المستدامة.. رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط

يستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد مؤشرات التنمية المستدامة لمصر.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد استعرضت مؤشرات التنمية المستدامة 2015 /2020 قبل أزمة كوفيد 19 خلال الحلقة النقاشية حول ماتم إنجازه في مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 والمنعقدة خلال فعاليات احتفالية يوم الاستدامة.

قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف، مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة وحدها، مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها.

وأكد كمالي أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأضاف كمالي أن جميع المؤسسات الدولية تسعي للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائدة في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وكان قد اكد رئيس الوزراء إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتماشى مع أولويات التنمية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فيروس "كورونا"، وتشمل هذه القطاعات الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.