لمواجهة فيروس كورونا.. مليون جنيه استرليني دعمًا بريطانيًا لمصر

تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مليون جنيه إسترليني من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم استجابة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت السفارة البريطانية في مصر في بيان لها، اليوم الاثنين: ستعمل الأموال على تعزيز سرعة استجابة وزارة الصحة والسكان ، ومراقبتها لفيروس كورونا ، و مكافحة العدوى والوقاية منه، وسيسمح هذا الصندوق أيضًا لمنظمة الصحة العالمية بتوفير الإمدادات والمعدات الأساسية ، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين الصحيين كذلك المطهرات ومعدات المختبرات مثل خزانات الأمان ومجموعات أخذ العينات والاختبارات السريعة.

وأضاف البيان: ستوفر منظمة الصحة العالمية من خلال الصندوق،أيضًا تدريبًا إلكترونيًا للموظفين في فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظات والمديريات، وسيزودهم التدريب بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل في هذا المجال ، بما في ذلك الكشف عن الحالات ومراقبتها ، وتتبع المخالطين ، ومكافحة العدوى.

وفي يوليو من هذا العام ، حدد السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، العناصر الرئيسية لتعاون المملكة المتحدة مع مصر في حربهما المشتركة ضد فيروس كورونا. تعمل الحكومتان بجد لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لكل من مصر والمملكة المتحدة من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية. في أبريل ، أوفت مصر باتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة ، حيث أرسلت شحنات من العباءات الطبية لدعم المملكة المتحدة.

من جانبه قال السير جيفري آدامز:"نحن ملتزمون بقيادة الطريق في دعم مصر خلال أزمة فيروس كورونا. هذا التحدي العالمي لا مثيل له ، ويسعدني أن المملكة المتحدة ومصر تكثفان تعاونهما الإنمائي الثنائي في هذا الوقت ، بما في ذلك بشأن القضية الحيوية للرعاية الصحية ."

وقالت الدكتورة نعيمة القصير ، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر:"ترحب منظمة الصحة العالمية بتضامن ودعم المملكة المتحدة لزيادة جهود مصر في كفاحها للتغلب على جائحة كورونا ، من خلال تعزيز نظام الصحة العامة وحماية صحة شعبها."