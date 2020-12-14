بنك saib يطلق الإصدار الجديد من خدمات الإنترنت البنكي للعملاء الأفراد

أعلن بنك saib عن إطلاق الإصدار الجديد من خدمات الإنترنت البنكي للعملاء الأفراد والتى تتضمن المزيدمن الخدمات الجديدة وتتماشى مع خطة البنك الطموحة لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية. يأتي ذلك متزامنًا مع التوجه العام نحو تسريع وتيرة التحول الرقميللخدمات المصرفية المقدمة لشرائح العملاء المختلفة.

صرح عمرو عطالله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات قائلًا "أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تعظيم التوجه نحو التحول الرقمي، مما ترتب عليه إحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي وكذلك تعزيز جهود تحقيق الشمول المالي، وتنوع وخفض وقت أداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها".وأكد عطالله أن الإتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي وتسارع وتيرة الإبتكارات الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المالي يمثل تحديًا جديدًا للبنوك، مما يُحتّم عليها مواكبة التطور الرقمي حيث يتوجب تحديد المخاطر التشغيلية وإيجاد سبل للحد منها وأيضًا حماية المستخدمين لهذه التكنولوجيا.

من جانبه أوضح عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية و الفروع وقنوات التوزيع "نستند في بنك saibإلى قاعدة تكنولوجية غاية فى التطوير والتحديث وإلى كفاءات تدير وتستجيب وتخدم العملاء فى كل ما يتطلعون إليه من خدمات عبر الانترنت فى الداخل والخارج" مشيرًا إلى أن الإصدار الجديد من خدمة الإنترنت البنكى يتسم بالبساطة والسهولة و الأمان.

كما قام عمرو نصير بشرح مراحل العمل التى أنطلقت من دراسة احتياجات العملاء الحاليين والجدد، وكذلك الإطلاع على طبيعة التطبيقات التكنولوجية المصرفية العالمية والمحلية لضمان البدء من حيث أنتهى الأخرون.

هذا، وقد صرح محمد على رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والإبتكار "نعمل دائمًا في إطار التزامنا الراسخ بتطوير المنتجات والخدمات الرقمية والحفاظ في الوقت نفسه على جودة تلك الخدمات المتميزة التي نقدمها لعملائنا. حيث تأتى تلك الخدمات بواجهة مستخدم تتسم بالسرعة والسهولة. ومن أهم مميزات الإصدار الجديد هي تسهيل إجراء كافة أنواع التحويلات مثل التحويل بين حسابات نفس العميل والتحويل إلى الحسابات الأخرى داخل البنك وخارجه،إصدار شهادات الإدخار وربط الودائع البنكية وكذلك التحويل للمحافظ الإلكترونية لبنوك أخرى مرورًا بالتحويلات المالية الدولية وسداد مستحاقات البطاقات الإئتمانية وغيرها من الخدمات العديدة والتى ستؤدى إلى الارتقاء بمستوى خدمات المتعاملين بصورة عامة".