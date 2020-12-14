صور.. محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية فى استقبال سفير الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - وحضر من القيادات الدينية الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والدكتور عاصم القبيس، وكيل وزارة الأوقاف، وعن الجامعات المصرية الدكتورشحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، كما حضر اللقاء الأب توماس وليم، وكيل مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك ومنسق اللقاء، والأب مرقس يوسف، مدير مكتب العدالة والسلام بالمطرانية والاب لوكاس رسمى مسئول خدمة يسوع السجين والاب متاوس اديب مدير معهد التربية الدينية، والذى قدم الفقرات

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ودولة الفاتيكان.

ورحب الأنبا كيرلس وليم بالحضور الكريم: أشكر ضيوفنا الكرام الذين قبلوا دعوتنا وعلى رأسهم سيادة الوزير عصام سعد، محافظ أسيوط، والقيادات الأمنية والدينية وأساتذة الجامعة، وكل الأحباء أشكركم جميعاً، ومرحباً بكم فى هذا اللقاء الذى أردنا من خلاله أن نقدم صورة حية للسفير الباباوى عن مجتمع أسيوط والذى سيحملها بدوره إلى قداسة البابا فرنسيس، معبرة عن واقع الحياة المصرية ومؤكدة قوة المحبة فى العلاقة بين أبناء مصر".

أضاف المطران: "جاء المطران نيقولاوس هنرى ليرى أنشطتنا الراعوية والخدمات الاجتماعية التى تقدمها الكنيسة الكاثوليكية فى مجتمع أسيوط، محاولين أن نترجم فى كل أعمالنا فكرة الأخوة الإنسانية التى أعلنها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بدولة الإمارات الشقيقة، أشكر الحاضرين جميعاً على مشاركتكم احتفالنا، وأتمنى ان تدوم لقاءات المحبة فيما بيننا ملتقين فى كل خير وتحيا مصر".

وقال الدكتور شحاتة غريب: "يسعدنى باسم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط وأعضاء هيئة التدريس أن أرحب بالسفير، فجامعة اسيوط هى جامعة علم وثقافة وتسعى إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال عدد من البرامج التكوينية منها برنامج بناء الوعى حتى يتحلى شباب الجامعة بالفكر المستنير، كما أن جامعة أسيوط تقدم من خلال مستشفياتها الخدمة الصحية لقرابة 2 مليون مريض، فضلاً عن تميز الجامعة بالعديد من الاساتذة والعلماء الذين أفادوا العالم كله بأبحاث ودراسات تدعو إلى نشر قيم المحبة".

أضاف الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، خلال كلمته: "نحن فى أسيوط أسرة واحدة على رأسها محافظ يتقى الله فى عمله وقيادات أمنية ودينية على مستوى رفيع، وهو ما يجعل المشكلات بين المسلمين والمسيحين تكاد تنعدم وذلك نعمة من الله وبفضل القيادات الحكيمة، وهذا يعود إلى بركة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر عامة واسيوط خاصة ، ونسأل الرب ان يديم المحبة والسلام فيما بيننا".

وخلال كلمته، قال الدكتور عاصم القبيس، وكيل وزارة الأوقاف: "نرحب بالسفير فى أسيوط قلب الصعيد ونحملكم رسالة إلى قداسة البابا فرنسيس، نوصيكم أن تتحدث إليه عن اللحمة العظيمة بين الشرائع السماوية فى مصر، وهذا النسيج الوطنى الواحد إنما تعبير عن القيم الروحية والدينية التى يعيشها أبناء الديانات فى رباط المحبة والمودة، وباسم جميع العاملين بالأوقاف نرحب بكم".

وعن رسالة جامعة الأزهر الشريف قال الدكتور محمد محمد عبدالمالك: "فى جامعة الازهر فرع أسيوط تدرس مواد متعددة بين شرعية ونظرية وتطبيقية بالإضافة إلى المعاهد المتنوعة والتى جميعها تسعى إلى تطبيق منهج الأزهر الشريف الوسطى، الذى يقوم على فكرة الاخوة الإنسانية، هذه الأخوة التى أصلها القران الكريم والإنجيل، إننا نسعى من خلال انشطة الجامعة وبتوجيهات السيد المحافظ إلى عقد الندوات التى تربى الانتماء لدى الشباب، وقد شاركت الكنيسة فى هذه الندوات بكل أطيافها لنؤكد على اهمية القيم الروحية فى تعزيز الانتماء الوطنى".

وقال المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر: "شرف كبير لى أن أكون وسطكم هذا المساء وكم يسعد هذا قداسة البابا فرنسيس، أن يرى قادة أسيوط مجتمعين، لقد قلت لسيادة المطران الأنبا كيرلس أن ما تفعلونه ينبغى أن يكون قدوة يحتذى بها فى كل مصر".

تابع: "لديكم جميعكم السلطة، والسلطة تأتى من الله، لذا فهى خدمة، خدمة لله وخدمة للناس، فكل شخص يقوم بدوره فى المكان الذى اختاره له الله، وبما أن السلطة هى من عند الله فلا يكون هناك حسد حيث سيشكر كل إنسان الله على ما أعطاه عندما تجتمعون فهذا يعنى أن لديكم رغبة مشتركة فى العمل معاً، علينا أن نسلك بالمحبة وكم يسعدنى أن انقل إلى قداسة البابا فرنسيس لقائكم الليلة الذى سيفرح به كثير وسيصلى من أجلكم، اشكر محبتكم جميعاً".

فى ختام الحفل، قال محافظ أسيوط: "أشكر لكم على هذه الأمسية الجميلة، وهذه هى أسيوط، بل وهذه هى مصرالسلام والمحبة، صورة جميلة نعيشها الليلة، صورة الأخوة الإنسانية، وكم يكون هذا جميلاً عندما نفرح بزيارة سفير الفاتيكان وتشريفه فى محافظة أسيوط، والكلام الطيب الذى يخرج من القلب يدخل إلى القلوب كذلك، بفضل الله نحيا فى أسيوط فى أمن وسلام واهل أسيوط يستحقون كل الجهد الذى يبذل من مشاريع وخدمات ومبادرات فى كل مكان، فمصر تشهد بحق طفرات اقتصادية واجتماعية كبيرة وهو ما يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بأن هذه المنجزات بأيدى المصريين، حمى الله مصر ولتبقى دائماً بلداً مضيافاً، فمصر أم الدنيا وتحيا مصر" .