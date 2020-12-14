وأشار عبد الغفار إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من حيث الكم والجودة، مضيفا أن الشركة تقوم بدراسات جدوى فنية واقتصادية للمناطق التى تعانى من قصور فى مستوى الخدمات المقدمة المقترحات اللازمة لعلاج ذلك.
وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أنه جار تحسين ورفع كفاءة وحدات إنتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع، وكذلك وحدات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى، مما له من أثر إيجابى ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أنه تم تدعيم 7 مراكز خدمة عملاء متنقل بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية لتحقيق تواصل جيد وفعال مع المواطنين، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى "ADVAC" وتفعيل منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع.
ولفت إلى حدوث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما ونوعاً وذلك من خلال ربط جميع المحطات المرشحة بالشركة على نظام "SCADA" للمراقبة والتحكم فى عمليات التشغيل وتحسين الاداء وتوفير النفقات التشغيلية وتركيب 80 جهاز قياس تصرف و45 جهاز قياس ضغط بـ49 محطة، وتطبيق منظومة "DMA" لتقليل الفاقد من المياه المنتجة مما يعود بالنفع العام على جميع العملاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه أسيوط: دعم 7 مراكز خدمة عملاء تكنولوجيا للتواصل مع المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.