مياه أسيوط: دعم 7 مراكز خدمة عملاء تكنولوجيا للتواصل مع المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، توفير الدعم اللوجيستى للمساعدة فى مواجهة الأزمات والطوارئ وذلك بتحديد النقاط الساخنة والانفاق المعرضة لتراكم مياه الأمطار على خرائط GIS، فضلا عن توفير المعدات الميكانيكية الداعمة لقدرة الشركة الفائقة فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من انفجارات أو كسور بالشبكات وإصلاح الأعطال فى أوقات قياسية دون تأثير على مستوى الخدمة.





وأشار عبد الغفار إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من حيث الكم والجودة، مضيفا أن الشركة تقوم بدراسات جدوى فنية واقتصادية للمناطق التى تعانى من قصور فى مستوى الخدمات المقدمة المقترحات اللازمة لعلاج ذلك.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أنه جار تحسين ورفع كفاءة وحدات إنتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع، وكذلك وحدات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى، مما له من أثر إيجابى ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تدعيم 7 مراكز خدمة عملاء متنقل بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية لتحقيق تواصل جيد وفعال مع المواطنين، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى "ADVAC" وتفعيل منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع.

ولفت إلى حدوث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما ونوعاً وذلك من خلال ربط جميع المحطات المرشحة بالشركة على نظام "SCADA" للمراقبة والتحكم فى عمليات التشغيل وتحسين الاداء وتوفير النفقات التشغيلية وتركيب 80 جهاز قياس تصرف و45 جهاز قياس ضغط بـ49 محطة، وتطبيق منظومة "DMA" لتقليل الفاقد من المياه المنتجة مما يعود بالنفع العام على جميع العملاء.