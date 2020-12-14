إنفوجراف.. مستندات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح المستندات المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر.

ولا يختلف اثنان على أهمية دور الصيدلى فى حياتنا، فبعد الانتهاء من التشخيص وتلقى العلاج، يبدأ عمل الصيدلى الذى تكمن مهامه فى صرف الأدوية للمرضى وتوضيح كل الأمور المتعلقة باستخدامها، إضافة إلى ما يقوم به من مهام كطلب الأدوية من الشركات حسب استهلاك الصيدلية.

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