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قوانين واتفاقيات دولية.. حصاد مجلس النواب خلال 6 أدوار تشريعية

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مريم يوسف 2020-12-14 12:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجاء كشف حساب عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول على النحو الآتى:

نظر المجلس وناقش 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده.

وفى دور الانعقاد الأول بلغ عدد مشروعات 82 تشريعا بواقع 1226، وفى الدور الثانى 219 قانونا بواقع 2354 مادة، وفى الدور الثالث 197 قانونا بواقع 2757 مادة، أما الدور الرابع فكان 156 قانونا بواقع 1701 مادة، أما الدورين الخامس والسادس تم إقرار 237 قانونا بواقع  2518 مادة.

وبلغ إجمالى التشريعات التى أقرها المجلس على مدار الفصل التشريعى الأول 891 قانونا، بواقع 10.556 مادة.

وبلغت الاتفاقيات الدولية 308 اتفاقيات على مدار 6 أدوار انعقاد جاءت على النحو التالى:

الدور الأول       27

الدور الثانى      65

الدور الثالث      66

الدور الرابع      65

الدورين الخامس والسادس   85

وبلغت الجلسات العامة 372 على مدار الفصل التشريعى الأول على النحو الآتى:

الدور الأول       96

الدور الثاني      68

الدور الثالث      71

الدور الرابع      72

الدورين الخامس والسادس   65

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، بلغ عدد البيانات العاجلة 1278، وطلبات الإحاطة  6008، والاسئلة 4133، والاقتراحات برغبة  3188، وطلبات المناقشة العامة 200.

وجاء توزيعها خلال أدوار الانعقاد على النحو التالى:

الدور الأول

طلبات الإحاطة   324

الأسئلة 472

الاقتراحات برغبة   119

طلبات المناقشة العامة 8

الدور الثانى

طلبات الإحاطة   "498" + "855" نوقشت باللجان.

الأسئلة    1024

الاقتراحات برغبة  634

طلبات المناقشة العامة 26

الدور الثالث

البيانات العاجلة  303

طلبات الإحاطة   385 + 390 نوقشت باللجان

الأسئلة    1.090

الاقتراحات برغبة      839

طلبات المناقشة العامة 20

الدور الرابع

البيانات العاجلة  347

طلبات الإحاطة  "388" + "1.312" نوقشت باللجان

الأسئلة     901

الاقتراحات برغبة      793

طلبات المناقشة العامة 54

الدورين الخامس والسادس

البيانات العاجلة  156

طلبات الإحاطة   "326" + "1.530" نوقشت باللجان

الأسئلة     646

الاقتراحات برغبة    803

طلبات المناقشة العامة 92

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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