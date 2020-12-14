قوانين واتفاقيات دولية.. حصاد مجلس النواب خلال 6 أدوار تشريعية

جدة - نرمين السيد - وجاء كشف حساب عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول على النحو الآتى:
نظر المجلس وناقش 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده.
وفى دور الانعقاد الأول بلغ عدد مشروعات 82 تشريعا بواقع 1226، وفى الدور الثانى 219 قانونا بواقع 2354 مادة، وفى الدور الثالث 197 قانونا بواقع 2757 مادة، أما الدور الرابع فكان 156 قانونا بواقع 1701 مادة، أما الدورين الخامس والسادس تم إقرار 237 قانونا بواقع 2518 مادة.
وبلغ إجمالى التشريعات التى أقرها المجلس على مدار الفصل التشريعى الأول 891 قانونا، بواقع 10.556 مادة.
وبلغت الاتفاقيات الدولية 308 اتفاقيات على مدار 6 أدوار انعقاد جاءت على النحو التالى:
الدور الأول 27
الدور الثانى 65
الدور الثالث 66
الدور الرابع 65
الدورين الخامس والسادس 85
وبلغت الجلسات العامة 372 على مدار الفصل التشريعى الأول على النحو الآتى:
الدور الأول 96
الدور الثاني 68
الدور الثالث 71
الدور الرابع 72
الدورين الخامس والسادس 65
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، بلغ عدد البيانات العاجلة 1278، وطلبات الإحاطة 6008، والاسئلة 4133، والاقتراحات برغبة 3188، وطلبات المناقشة العامة 200.
وجاء توزيعها خلال أدوار الانعقاد على النحو التالى:
الدور الأول
طلبات الإحاطة 324
الأسئلة 472
الاقتراحات برغبة 119
طلبات المناقشة العامة 8
الدور الثانى
طلبات الإحاطة "498" + "855" نوقشت باللجان.
الأسئلة 1024
الاقتراحات برغبة 634
طلبات المناقشة العامة 26
الدور الثالث
البيانات العاجلة 303
طلبات الإحاطة 385 + 390 نوقشت باللجان
الأسئلة 1.090
الاقتراحات برغبة 839
طلبات المناقشة العامة 20
الدور الرابع
البيانات العاجلة 347
طلبات الإحاطة "388" + "1.312" نوقشت باللجان
الأسئلة 901
الاقتراحات برغبة 793
طلبات المناقشة العامة 54
الدورين الخامس والسادس
البيانات العاجلة 156
طلبات الإحاطة "326" + "1.530" نوقشت باللجان
الأسئلة 646
الاقتراحات برغبة 803
طلبات المناقشة العامة 92
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