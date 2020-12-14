

جدة - نرمين السيد - شيحة عمل محاميا بالنقض ومتخصصا بالقضايا الجنائية وهو قيادى وفدى شهير، وعين أمينا عاما للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قبل تصعيده كرئيس لها، ومَثّل مصر بمحافل دولية فيما يخص القضايا المجتمعية وحقوق الإنسان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفا لـ أبو سعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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