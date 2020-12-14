مايا مرسى تفتتح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية طب جامعة المنصورة

شهدت الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم افتتاح وحدة الاستجابه الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية طب جامعة المنصورة ، في حضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة ، وجيرمين حداد ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان بمصر ، والدكتورة نسرين عمر عميدة كلية الطب ، والدكتور حامد فتوح رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ، والدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب ، والدكتورة مها شاهين لجنة الدعم الطبي والإنساني بكلية الطب وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتورة نسرين عمر عميدة كلية طب المنصورة والدكتور تامر أبوالسعد والدكتور حامد يوسف والدكتورة مها شاهين على جهودهم فى إنشاء وحدة الإستجابة الطبية للمعنفات وسط مجموعة من الخدمات الأخرى داخل كلية طب المنصورة.

وأعربت مرسي عن سعادتها بافتتاح وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ووحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات حيث أن حماية المرأة من العنف هو حق دستورى بنص المادة (11) من الدستور والتى جاء فيها " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ، وأشارت إلى محور الحماية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية لتمكين المرأة .

كما توجهت بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان الشريك الأساسي فى إنشاء وحدات الاستجابة الطبية لرفع وعي مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات .

فيما اعرب الدكتور أشرف عبدالباسط عن بالغ سعادته بإفتتاح جامعة المنصورة وحدة المرأة الآمنة بهدف رفع وعي مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات، كما وجه الشكر الى الدكتورة مايا مرسي والاستاذة جيرمين حداد وكل من ساهم فى افتتاح هذه الوحدة ، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تؤمن بضرورة تمكين المرأة والدليل على ذلك أن ثلت عمداء الكليات من السيدات ، الى جانب وجود ثلاثة نائبات برلمانيات جدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعه سوف يتعاون مع المجلس القومي للمرأة فى المستقبل إعداد مشروعات قوانين تساهم فى تغليظ العقوبات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة .

وقدمت جيرمين حداد التهنئة إلى قيادات جامعة المنصورة معربة عن بالغ سعادتها بإنشاء أول وحدة استجابة طبية متكاملة خارج نطاق القاهرة الكبرى مثمنة الإهتمام الكبير لجامعة المنصورة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالإستجابة الطبية للمعنفات من خلال إقامة ندوات وخطة عمل داخل أقسام كلية الطب وذلك قبل إنشاء وحدة الاستجابة الطبية ، مشيرة الى إهتمام صندوق الامم المتحدة للسكان بإنشاء هذه الوحدات لرفع وعي مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات ، وخاصة بعد ما أشارت احدث الدراسات الى وجود ٧.٨٨مليون سيدة تعاني من العنف سنويا واقل من ١%من هذا الرقم يقدمن على الابلاغ او الحصول على المساندة.

وأعربت الدكتورة نسرين عمر عن بالغ سعادتها بإنشاء هذه الوحدة معتبرة إنها تمثل إضافة مهمة لكلية طب المنصورة كما وجهت خالص الشكر والتقدير الى الدكتورة مايا مرسي لدعمها المستمر لقضايا المرأة مشيرة الى أن وحدة المرأة الآمنة تمثل أحد أذرع الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة .

كما قدم الدكتور أحمد فتوح عرض تقديمي تناول فيه ظاهرة العنف ضد المرأة وماتقدمه وحدة الإستجابة الطبية للمعنفات والتى تأتي ضمن قسم رعاية الخصوبة داخل كلية طب المنصورة مشيرا الى إضافة فصل عن قضية الختان داخل مقرر السنة السادسة بطلبة كلية الطب تزامنا مع إفتتاح الوحدة.