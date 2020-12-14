انخفاض جديد .. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة على البلاد خلال ال72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ان الطقس غدا سيكون معتدلت علي القاهرة والوجه البحري يصاحبه نشاط للرياح محملة بالأتربة على عدة مناطق وأمطار متوسطة أيضا على بعض مناطق الوجه البحري.

أما علي الصعيد، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا ورياح نشطة محملة بالأتربة والرمال علي محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري العظمى 20 والصغرى 13، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء للعظمى 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11.

طقس الأربعاء 16 ديسمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

وعن القاهرة الكبرى

من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الثلاثاء، حالة من عدة الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقا للآتي:

- انخفاض آخر في درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات مئوية ونشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، أما يوم الأربعاء يكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق.