كرم جبر: دور حيوي وهام للإعلام في تحقيق التنمية المستدامة

أشاد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتنظيم مؤتمر الأهرام للطاقة ودوره في تحقيق التناغم بين الإعلام المؤسسات الصحفية من جهة ومؤسسات الدولة وهيئاتها من جهة ثانية في بناء المجتمع والوصول إلى مصر الحديثة القوية.

اعتبر فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان"قيام مؤسسة الأهرام بتنظيم النسخة الرابعة من مؤتمرها السنوي -رغم تحديات وصعوبات تفرضها جائحة كورونا- يؤكد الدور الحيوي والهام للإعلام المصري، في إلقاء الضوء علي القضايا الحيوية التي تمثل نقاطا فارقة في مشوار الإصلاح الاقتصادي".

وقال جبر :"إذا الأهرام بخير فالصحافة والاعلام المصرى كله بخير، وهى القاطرة التى تشد الاعلام المصرى، وإذا كان هناك إصلاح بدأ فى الأهرام فرياح الاصلاح ستهب على باقى المؤسسات الاعلامية".

وأشار في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة في الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار الي أن استمرار دور الأهرام كمنارة ثقافية واعلامية بكتابه ومفكريه وتواصل الأجيال به، يقدم نموذجا يمكن أن تحتذى به كل المؤسسات الصحفية الأخرى، لافتا الى ان الأهرام كان سباقا فى السير فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى تتم فى مصر، وبادر بتنفيذ خطط اصلاحية ستؤتى ثمارها فى السنوات القادمة ليصبح منارة ثقافية واعلامية كبيرة.

وأوضح جبر أن الأهرام يتعاون مع المؤسسات الأخرى وانفتاحه على الثورة التكنولوجية الرابعة ليقدم لنا نموذجا رائعا فى مواكبة التطور، مؤكدا أن كتاب الأهرام من أفضل كتاب المنطقة ويتميز بصفحات الرأى والفكر التى تتناول كافة القضايا لخدمة قراءها.

كما أشاد "جبر" في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر بما حققه قطاع الطاقة المصري من إنجازات جعلت مصر في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال الحيوي وشدد على أن قطاع الطاقة من القطاعات التي تسهم بصورة كبيرة وملحوظة في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة.

وثمن رئيس المجلس الأعلى للإعلام نجاح مؤسسة الأهرام في القيام بتنظيم مختلف أنشطة المؤتمر من خلال العاملين بها بمشاركة جميع قطاعاتها وإصداراتها، موضحا أن خروج المؤتمر بتلك الصورة التي وصفها بالرائعة يؤكد قدرات المؤسسة على القيام بدور مهم وحيوي في تقديم صورة نموذجية للمؤتمرات الهادفة والتي تؤكد دور المؤسسات الصحفية والإعلامية في القيام بدور وطني ملموس من أجل تقديم حلول تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين .

وقال إن ذلك يكتسب أهمية خاصة جراء المشاركة الحاشدة والواسعة من مسئولي الدولة والخبراء وممثلي ورؤساء المؤسسات والشركات العالمية والوطنية التي طرحت قضايا الطاقة والتحديات التي تواجه ذلك القطاع المهم، ووجه التحية لجميع العاملين بالأهرام والقائمين على تنظيم المؤتمر، لما يقومون به من دور في تقديم أفكار ومؤتمرات ولقاءات تهتم وتدرس وتبحث القضايا التي تهم المواطن المصري وتقدم الحلول اللازمة لها وقال: "هذا الأمر يؤكد المشاركة الحيوية للمؤسسات الصحية في معركة بناء مصر الحديثة إضافة إلى دورها الكبير في التنوير والوعي والتصدي للأفكار الهدمة التي تهدد سلامة المجتمع.