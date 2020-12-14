طرح موقع دوت الخليج سؤالا لمتابعيه عبر فيس بوك عن "شارك برأيك.. من يستحق لقب شخصية العام في 2020؟" مع اقتراب نهاية العام، وبداية عام جديد.
وتباينت آراء المتابعين على هذا السؤال، وكان أغلبية الإجابات هي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما فعله من إنجازات فى شتى قطاعات التنمية ومحاربة الإرهاب والحفاظ على الدولة المصرية وصيانة كرامة الشعب المصري وتطوير وتحديث القوات المسلحة، ومد يد العون والدعم والمساعدة للدول العربية والإفريقية على مدار فترة حكمه.
كما اختار متابعو موقع دوت الخليج عبر فيس بوك، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى يتولى صدارة المشهد الإسلامي في العالم، وهو ما يحوله إلى مؤسسة دولية تملك قوة ناعمة فاعلة وبقوة، تخدم المسلمين وتنتشلهم من براثن التطرف، وتقدم مصر كدولة تحوز مؤسسة فكرية دينية قادرة على تولي دفة مليار ونصف مسلم حول العالم.facebook
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي والطيب.. قراء دوت الخليج يختارون شخصية عام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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