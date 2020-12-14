السيسي والطيب.. قراء دوت الخليج يختارون شخصية عام 2020

طرح موقع دوت الخليج سؤالا لمتابعيه عبر فيس بوك عن "شارك برأيك.. من يستحق لقب شخصية العام في 2020؟" مع اقتراب نهاية العام، وبداية عام جديد.

وتباينت آراء المتابعين على هذا السؤال، وكان أغلبية الإجابات هي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما فعله من إنجازات فى شتى قطاعات التنمية ومحاربة الإرهاب والحفاظ على الدولة المصرية وصيانة كرامة الشعب المصري وتطوير وتحديث القوات المسلحة، ومد يد العون والدعم والمساعدة للدول العربية والإفريقية على مدار فترة حكمه.

كما اختار متابعو موقع دوت الخليج عبر فيس بوك، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى يتولى صدارة المشهد الإسلامي في العالم، وهو ما يحوله إلى مؤسسة دولية تملك قوة ناعمة فاعلة وبقوة، تخدم المسلمين وتنتشلهم من براثن التطرف، وتقدم مصر كدولة تحوز مؤسسة فكرية دينية قادرة على تولي دفة مليار ونصف مسلم حول العالم.

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