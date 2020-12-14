مالك أولاد رجب يرد على شائعة القبض عليه: نقف خلف الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب

نفى أحمد رجب مالك سلسلة سوبر ماركت اولاد رجب، شائعات القبض عليه بتهمة تمويل الإرهاب.
وقال مالك سلسلة أولاد رجب في فيديو على صفحة أولاد رجب على فيسبوك: إنه ترددت شائعات بالقبض عليا ضمن شخصيات متهمة بتمويل الإرهاب، إلا أن هذا الكلام غير حقيقي وكاذب.
وأضاف أن مجموعة أولاد رجب حررت محضر أحوال رقم 30 مباحث الكترونية بتاريخ 10 ديسمبر، وتتخذ المجموعة حاليا كافة الاجراءات القانونية تجاه مروجى هذه الشائعات الكاذبة.
وأكد على تواجد المجموعة خلف الدولة المصرية ودعمها في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه ليس لديه مشاكل مع الدولة ولاينتمي لأي جماعة إرهابية أو سياسية.
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