نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني : مشروع قانون بلازما الدم يقضي على عمليات السمسرة والبزنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب، بالفانون المقدم من قِبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، مؤكدا على أن هذا القانون يأتي في التوقيت الصحيح وغاية الأهمية.

وقال "عامر" خلال البيان الصادر له، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون يعتبر هو الأول من نوعه والفريد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أنه يعمل على تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، خاصة وأن هناك بعض الأمراض بحاجة لنوعية معينة من العلاجات.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يساهم أيضًا وبشكل كبير في تقنين عمليات السرقة والبزنس الذي شهدها المجتمع خلال الشهور الماضية ومنذ تفشي فيروس كورونا القاتل، مطالبًا مجلس النواب بإصداره في أسرع وقت ممكن ليتم إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب، أنه بالرغم من أهمية القانون لمكافحة عمليات البزنس إلا أنه لم يحدّد آليات الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين في هذا المجال.

"صحة النواب" توافق نهائيًّا على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وكانت قد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًّا، في إجتماعها، الثلاثاء الماضي، على مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

جاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة، ففي ما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك في ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ونص مشروع القانون على: يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.

ونص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًّا.

وفي ما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًّا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.