نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم مسابقة للشطرنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الشطرنج الكلاسيك بالنظام السويسري المركزية على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

هذا وقد شهدت المسابقة هذا العام منافسة شريفة وصلت لقمة ذروتها من التنافس القوي وظهور طلاب جدد من الفرق الاولي بمستويات وقدرات مذهلة في لعبة الشطرنج، حيث تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والإجتماعية التي تساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل مفيد يسهم فى تنمية قدراتهم ومهاراتهم ويدعم تعارفهم وتبادل الخبرات بين بعضهم، وذلك في ظل إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، وقد اسفرت النتائج عما يلي: