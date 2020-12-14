خاص| الخريطة الزمنية لانتهاء الدراسة ومواعيد إجازة وامتحانات نصف العام بجامعة الأزهر

حصل تحيا مصر على الخريطة الزمنية، لانتهاء العام الدراسي وإجازة نصف العام وامتحانات الترم الأول والثاني بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

ونصت الخريطة التي حصل تحيا مصر على نسخة منها، على انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس ال21 من يناير المقبل.

وتضمنت الخريطة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر في ال23 من يناير المقبل، وتنتهي في الرابع من فبراير 2021.

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