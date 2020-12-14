خاص| الخريطة الزمنية لانتهاء الدراسة ومواعيد إجازة وامتحانات نصف العام بجامعة الأزهر

حصل تحيا مصر على الخريطة الزمنية، لانتهاء العام الدراسي وإجازة نصف العام وامتحانات الترم الأول والثاني بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم
ونصت الخريطة التي حصل تحيا مصر على نسخة منها، على انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس ال21 من يناير المقبل.
وتضمنت الخريطة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر في ال23 من يناير المقبل، وتنتهي في الرابع من فبراير 2021.
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وتبدأ إجازة نصف العام بجامعة الأزهر، يوم السبت السادس من فبراير 2021, وتنتهي الخميس ال18 من الشهر نفسه، ولمدة 12 يوما فقط.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير، وينتهي الخميس العاشر من يونيو ٢٠٢٠.
وبدأ العام الدراسي بجامعة الأزهر، في ال17 من أكتوبر الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بكليات القاهرة والأقاليم.
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