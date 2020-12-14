موازنة البرلمان تجتمع لمناقشة اتفاقية التعاون الجمركي العربي



تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجامعة الدول العربية، في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 5 /7/ 2020 بالاشتراك مع هيئتي مكتب لجنتي الشئون العربية والاقتصادية.

هذا وتعقد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 .

وكانت الجلسة العامة السابقة قد شهدت الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ، كما شهدت الجلسة الموافقة على عددا من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين.