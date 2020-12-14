أجاي يخضع لعملية جراحية ويغيب عن مران الأهلي لمدة 3 أشهر

يخضع النجيري جونيور اجاي لجراحة في الوتر داخل مصر وسوف يغيب عن الفريق لمدة 3 اشهرو يخضع تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.



والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد انتصر علي فريق مصر المقاصة في أولي مواجهاتة في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت المباراه بنتيجة 3/1 تقدم للمارد الأحمرمن ضربة جزاء تسبب فيها لاعب الفريق محمود كهربا وسجلها علي معلول و ثم تعادل فريق المقاصة وبعدها تقدم كهربا للنادي الاهلي وانتهت المباراه بهدف عمرو السوليه لاعب خط وسط الشياطين الحمر.

