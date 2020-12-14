صحة النواب: ١٣٦٤ مكتب صحي بمحافظات الجمهورية لإنجاح مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال

طالب النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة في البرلمان بتكثيف جهود الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع، الذي يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج مبكراً، لافتا إلى أن هناك جهود حكومية ضحمة تتم في هذا الشأن ولكنها تحتاج للاستمرارية.

وأضاف النائب أنه شئ محمود أن يتم فحص 1901 طفلا غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر و علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

وتابع: المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتبا صحيا في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

يشار إلى أنه قد تم الإعلان بواسطة الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لـمليون و 151 ألفا و284 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر و علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر من العام الماضى وحتى مساء أمس.

وكشفت أنه تم تحويل 73 ألفا و739 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 7 آلاف و256 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.