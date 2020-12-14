ماذا يترتب على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب ؟

قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب ومحو اسمها من تصنيف دول الإرهاب، وذلك بدءًا من الإثنين، 14 ديسمبر.

يأتي ذلك عقب انتهاء فترة إبلاغ الكونجرس الأمريكي 45 يوم، من قل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتسجيل قرار الولايات المتحدة بالسجل الفيدرالي.

يترتب على هذا القرار أن ينهي حظر دولي من العديد من الحكومات امتد لأكثر من 27 عامًا.

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