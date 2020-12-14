قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب ومحو اسمها من تصنيف دول الإرهاب، وذلك بدءًا من الإثنين، 14 ديسمبر.
يأتي ذلك عقب انتهاء فترة إبلاغ الكونجرس الأمريكي 45 يوم، من قل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتسجيل قرار الولايات المتحدة بالسجل الفيدرالي.
يترتب على هذا القرار أن ينهي حظر دولي من العديد من الحكومات امتد لأكثر من 27 عامًا.
إقرأ أيضًا.. خاص| الخريطة الزمنية لانتهاء الدراسة ومواعيد إجازة وامتحانات نصف العام بجامعة الأزهر
كما يرفع هذا الإعلان العقوبات المختلفة وأشكال المقاطعة المتنوعة من الحكومة والشركات الأمريكية والعالمية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن هذا الإعلان يضع حدا للأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد السوداني والعزلة الدولية الخانقة والقيود التي فرضت على مواطنيه جراء تصنيفه كدولة راعية للإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا يترتب على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.