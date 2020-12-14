غدا.. البرلمان يختتم الفصل التشريعي الأول بإقرار اتفاقيات دولية لدعم منظومة النقل والغاز



يختتم مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أعمال الفصل التشريعي الأول له غدا الثلاثاء، وذلك بعقد أخر الجلسات، علي أن يبدأ الفصل التشريعي الثاني، في تاريح لاحق ليوم 10 يناير2021، بحسب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتظر لانعقاده.



جدول أعمال الجلسة الأخيرة بحسب ما أعلنت عنه الأمانة العامة، برئاسة المستشار محمود فوزي، سيتضمن مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.