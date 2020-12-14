غدا.. البرلمان يختتم الفصل التشريعي الأول بإقرار اتفاقيات دولية لدعم منظومة النقل والغاز

يختتم مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أعمال الفصل التشريعي الأول له غدا الثلاثاء، وذلك بعقد أخر الجلسات، علي أن يبدأ الفصل التشريعي الثاني، في تاريح لاحق ليوم 10 يناير2021، بحسب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتظر لانعقاده.
جدول أعمال الجلسة الأخيرة بحسب ما أعلنت عنه الأمانة العامة، برئاسة المستشار محمود فوزي، سيتضمن مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.
ويتضمن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، وطريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.
كما يتضمن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.
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