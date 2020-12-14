كهربا: "مرتضى دخلني المكتب وجابلي عصير لمون بعد ما اتخانقت معاه وشتمته"

ظهر محمود عبدالمنعم كهربا أمس في لقاء تلفزيوني مع سيف زاهر عبر قناة ontime sport.

خلال اللقاء كشف كهربا عن كواليس دارت بينه وبين مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، ووضح أن كثرة المشاكل بينهم كانت هي السبب في رحيله عن نادي الزمالك

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وقال كهربا: "قبل لقاء الأهلي في برج العرب الشهير بالأمطار، اجتمع رئيس الزمالك بنا في حضور قدامى اللاعبين، وبعد أحاديث كثيرة توجه لي بالكلام، وقال لي (لو حد شتمك بأمك متتجننش زي عادتك) ". وقال كهربا: "قبل لقاء الأهلي في برج العرب الشهير بالأمطار، اجتمع رئيس الزمالك بنا في حضور قدامى اللاعبين، وبعد أحاديث كثيرة توجه لي بالكلام، وقال لي (لو حد شتمك بأمك متتجننش زي عادتك) ". وتابع: "وقتها تحدثت للمصور أن يزيل ذلك المقطع حتى لا يراه والداي ولا يحزنا من الطريقة التي أعامل بها، فقام بتوبيخي، وقتها على صوتي وتلفظت تجاهه ورحلت لغرفة الملابس". وأكمل: "جاء أخذني من يدي وذهب بي إلى مكتبي وطلب لي عصير ليمون وتصالح معي". اقرأ أيضا: كهربا: كنت حاسس إن معمولي عمل في الزمالك



وأكد كهربا خلال لقاءه أن تلك لم تكن المشكلة الوحيدة مع مرتضى منصور، وكانت كثرة تلك المشاكل هي الأزمة التي واجهت كهربا في النادي وجعلته يقدم على الرحيل.

