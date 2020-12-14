الحكومة تعلق على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

تداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، تُفيد باستصدار قرارا من قِبل الحكومة بشأن إقرار زيادة على القيمة المُضافة، ونفت الحكومة ما تردد عن هذه الزيادة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

من ناحية أخرى، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تم تداوله من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن ويكفى حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة.

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وشددت الوزارة على شن حملات تفتيش يومية على موزعى التموين لمنع التلاعب فى السلع أو احتكارها.