حسين عيسي لـ تحيا مصر: الخطة والموازنة تكثف من عملها لإنجاز جدول الأعمال قبل انتهاء الفصل التشريعي

قال النائب حسين عيسي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت فى اجتماعها، اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020، بشان الموافقة علي اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو 2020.
وأضاف حسين عيسي، فى تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن اللجنة تكثف من اجتماعاتها من أجل الانتهاء من جدول أعمالها فى الفترة المقبلة، وقبل انتهاء الفصل التشريعي، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لاستكمال جدول اعمال اللجنة.
هذا، ويختتم مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أعمال الفصل التشريعي الأول له غدا الثلاثاء، وذلك بعقد أخر الجلسات، علي أن يبدأ الفصل التشريعي الثاني، في تاريح لاحق ليوم 10 يناير2021، بحسب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتظر لانعقاده.
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