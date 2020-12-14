891 قانون ... تحيا مصر ينشر النص الكامل لتشريعات برلمان 2015

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، إجمالي التشريعات التى صدرت عن المجلس طوال الفصل التشريعي الذي انطلق أعماله في يناير 2016، ويعقد أخر جلساته غدا الثلاثاء 15ديسمبر 2020، والتى تضمنت نظر المجلس ومناقشة (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده.
غدا.. البرلمان يختتم الفصل التشريعي الأول بإقرار اتفاقيات دولية لدعم منظومة النقل والغاز
وفي دور الانعقاد الأول بلغ عدد مشروعات82 تشريعا بواقع 1226، وفي الدور الثاني 219، قانونا بواقع 2354 مادة، وفي الدور الثالث197، بواقع 2757 مادة، أما الدور الرابع فكان ١٥٦ قانون بواقع 1701، أما الدورين الخامس والسادس تم إقرار 237 قانونا، بواقع 2518. وبلغ إجمالي التشريعات التي أقرها المجلس على مدار الفصل التشريعي الأول891 قانونا، بواقع 10556.
وبلغت الاتفاقيات الدولية، 308 اتفاقية على مدار ٦ أدوار انعقاد، حيث الدور الأول 27، والدور الثاني 65
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