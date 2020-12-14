تكليف الدكتور مصطفى صلاح الدين برئاسة معهد بحوث أمراض العيون

كلف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، الدكتور مصطفى صلاح الدين، للقيام بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات تعيين مدير جديد للمعهد أيهما أقرب وفقا للقرار الوزارى رقم 189.
وشغل الدكتور مصطفى صلاح الدين، منصب نائب رئيس المعهد للشئون العلمية والبحث.
ويعتبر الدكتور مصطفى صلاح الدين، من أبرز أطباء جراحة العيون، وحصل على بكارلوريوس الطب والجراحة عام 1988 من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير والدكتوراة من نفس الجامعة وشغل مناصب وظيفية فى مستشفيات جامعة القاهرة من عام 1989 حتى عام 1990 وعين باحث بمعهد بحوث أمراض العيون من عام 1990 حتى 1993.
إقرأ أيضًا.. الحكومة تعلق على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية
وشغل منصب رئيس وحدة تصحيح الأبصار اعتبارا من عام 2016، وصدر قرار رقم 7 بتاريخ 2019 ليتولى أعمال نائب رئيس معهد بحوث الإبصار للشئون العلمية والبحثية.
والدكتور مصطفى عضوا فى الجمعية المصرية الرمدية والجمعية المصرية للمياة البيضاء والقرنية والجمعية المصرية لزراعة العدسات وعضوية الجمعية المصرية للمياة الزرقاء.
كما شارك فى العديد من الابحاث الخاصة بالإبصار بالإضافة للمشاركة المتميزة فى المؤتمرات العلمية داخل مصر وفى الولايات المتحدة الامريكية وتونس والإمارات العربية وسويسرا وألمانيا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكليف الدكتور مصطفى صلاح الدين برئاسة معهد بحوث أمراض العيون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.