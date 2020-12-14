تكليف الدكتور مصطفى صلاح الدين برئاسة معهد بحوث أمراض العيون

كلف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، الدكتور مصطفى صلاح الدين، للقيام بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات تعيين مدير جديد للمعهد أيهما أقرب وفقا للقرار الوزارى رقم 189.

وشغل الدكتور مصطفى صلاح الدين، منصب نائب رئيس المعهد للشئون العلمية والبحث.

ويعتبر الدكتور مصطفى صلاح الدين، من أبرز أطباء جراحة العيون، وحصل على بكارلوريوس الطب والجراحة عام 1988 من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير والدكتوراة من نفس الجامعة وشغل مناصب وظيفية فى مستشفيات جامعة القاهرة من عام 1989 حتى عام 1990 وعين باحث بمعهد بحوث أمراض العيون من عام 1990 حتى 1993.

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