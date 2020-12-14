تحيا مصر ينشر خريطة الطقس السيء خلال 48 ساعة

توقع خُبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطارا على بعض المناطق نتيجة الظواهر الجوية، اليوم الإثنين، كاشفة عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 إلى الخميس 17 ديسمبر 2020.

تحيا مصر ينشر خريطة الطقس السيء من اليوم حتى الخميس المقبل:



خريطة سقوط المطر الإثنين:



أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "مطروح - السلوم"

أمطار متوسطة على مناطق من "الاسكندرية - رشيد - بلطيم"

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية و الوجه البحري وخليج العقبة "دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - طابا - نويبع".

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خريطة سقوط المطر الثلاثاء:



أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "الأسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد".

أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة "كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس".