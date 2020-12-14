تصل جوائزها نصف مليون جنيه.. إعلان الفائزين بجائزة محمد ربيع البحثية 19 ديسمبر

تعلن اللجنة العلمية لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية عن الفائزين بالجائزة لعام 2020 في مجالاتها الثلاثة الطبية والزراعية التطبيقية والعلوم التطبيقية، يوم 19 ديسمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء ورموز البحث العلمى فى مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة، وتشهد الدورة الحالية منح الفريق مهاب مميش جائزة الرواد.

وأوضح مجلس أمناء اللجنة العلمية للجائزة أنه تقدم في الفروع الثلاثة لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر 75 من الباحثين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المتعددة بجمهورية مصر العربية.

من جهته، أكد الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا أن الجائزة تأتي إيمانًا من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا نحو مواكبة التطورات المتسارعة فى البحث العلمى لتطوير المعرفة و الأستكشافات التي تنهض بمشروعات التنمية بالدرجة المأمولة فى النجاح خاصةً فى جانبها الإقتصادى والتنموى، وتشجيعاً للباحثين المتميزين و تقديراً لدورهم في خدمة العلم والمجتمع وإسهامهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتفعيلا لدور الجامعة.

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