بالأرقام ..تحيا مصر ينشر حصاد برلمان 2015

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، حصاد برلمان 2015، الذي يختتم أعمال فصله التشريعي الأول غدا الثلاثاء، وذلك بعقد أخر الجلسات، علي أن يبدأ الفصل التشريعي الثاني، في تاريح لاحق ليوم 10 يناير2021، بحسب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتظر لانعقاده.
و تضمنت نظر المجلس ومناقشة (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده. وفي دور الانعقاد الأول بلغ عدد مشروعات82 تشريعا بواقع 1226، وفي الدور الثاني 219، قانونا بواقع 2354 مادة، وفي الدور الثالث197، بواقع 2757 مادة، أما الدور الرابع فكان ١٥٦ قانون بواقع 1701، أما الدورين الخامس والسادس تم إقرار 237 قانونا، بواقع 2518. وبلغ إجمالي التشريعات التي أقرها المجلس على مدار الفصل التشريعي الأول891 قانونا، بواقع 10556.
891 قانون ... تحيا مصر ينشر النص الكامل لتشريعات برلمان 2015
وبلغت الاتفاقيات الدولية، 308 اتفاقية على مدار ٦ أدوار انعقاد، حيث الدور الأول 27، والدور الثاني 65 ، والدور الثالث 66، الدور الرابع 65، الدورين الخامس والسادس 85
وبلغت الجلسات العامة 372 على مدار الفصل التشريعي الأول على النحو الآتي:
الدور الأول 96
الدور الثاني 68
الدور الثالث 71
الدور الرابع 72
الدورين الخامس والسادس 65
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، بلغ عدد البيانات العاجلة 1278، وطلبات الإحاطة 6008، والاسئلة 4133، والاقتراحات برغبة 3188، وطلبات المناقشة العامة 200.
وجاء توزيعها خلال أدوار الانعقاد على النحو التالي:
الدور الأول
طلبات الإحاطة 324
الاسئلة 472
الاقتراحات برغبة 119
طلبات المناقشة العامة 8
الدور الثاني
طلبات الإحاطة (498) + (855) نوقشت باللجان.
الأسئلة 1024
الاقتراحات برغبة 634
طلبات المناقشة العامة 26
الدور الثالث
البيانات العاجلة 303
طلبات الإحاطة 385 + 390 نوقشت باللجان
الاسئلة 1090
الاقتراحات برغبة 839
طلبات المناقشة العامة 20
الدور الرابع
البيانات العاجلة 347
طلبات الإحاطة (388) + (1312) نوقشت باللجان
الاسئلة 901
الاقتراحات برغبة 793
طلبات المناقشة العامة 54
الدورين الخامس والسادس
البيانات العاجلة 156
طلبات الإحاطة 326 + 1530 نوقشت باللجان
الاسئلة 646
الاقتراحات برغبة 803
طلبات المناقشة العامة 92
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