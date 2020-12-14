بالأرقام ..تحيا مصر ينشر حصاد برلمان 2015



أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، حصاد برلمان 2015، الذي يختتم أعمال فصله التشريعي الأول غدا الثلاثاء، وذلك بعقد أخر الجلسات، علي أن يبدأ الفصل التشريعي الثاني، في تاريح لاحق ليوم 10 يناير2021، بحسب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتظر لانعقاده.

و تضمنت نظر المجلس ومناقشة (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده. وفي دور الانعقاد الأول بلغ عدد مشروعات82 تشريعا بواقع 1226، وفي الدور الثاني 219، قانونا بواقع 2354 مادة، وفي الدور الثالث197، بواقع 2757 مادة، أما الدور الرابع فكان ١٥٦ قانون بواقع 1701، أما الدورين الخامس والسادس تم إقرار 237 قانونا، بواقع 2518. وبلغ إجمالي التشريعات التي أقرها المجلس على مدار الفصل التشريعي الأول891 قانونا، بواقع 10556.

وبلغت الاتفاقيات الدولية، 308 اتفاقية على مدار ٦ أدوار انعقاد، حيث الدور الأول 27، والدور الثاني 65 ، والدور الثالث 66، الدور الرابع 65، الدورين الخامس والسادس 85

وبلغت الجلسات العامة 372 على مدار الفصل التشريعي الأول على النحو الآتي:

الدور الأول 96

الدور الثاني 68

الدور الثالث 71

الدور الرابع 72

الدورين الخامس والسادس 65

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، بلغ عدد البيانات العاجلة 1278، وطلبات الإحاطة 6008، والاسئلة 4133، والاقتراحات برغبة 3188، وطلبات المناقشة العامة 200.

وجاء توزيعها خلال أدوار الانعقاد على النحو التالي:

الدور الأول

طلبات الإحاطة 324

الاسئلة 472

الاقتراحات برغبة 119

طلبات المناقشة العامة 8

الدور الثاني

طلبات الإحاطة (498) + (855) نوقشت باللجان.

الأسئلة 1024

الاقتراحات برغبة 634

طلبات المناقشة العامة 26

الدور الثالث

البيانات العاجلة 303

طلبات الإحاطة 385 + 390 نوقشت باللجان

الاسئلة 1090

الاقتراحات برغبة 839

طلبات المناقشة العامة 20

الدور الرابع

البيانات العاجلة 347

طلبات الإحاطة (388) + (1312) نوقشت باللجان

الاسئلة 901

الاقتراحات برغبة 793

طلبات المناقشة العامة 54

الدورين الخامس والسادس

البيانات العاجلة 156

طلبات الإحاطة 326 + 1530 نوقشت باللجان

الاسئلة 646

الاقتراحات برغبة 803

طلبات المناقشة العامة 92

