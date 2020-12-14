ثلاثة وزراء ومحافظ يفتتحون مسجد "الأسمرات 3" الجمعة المقبلة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد "الأسمرات 3" الجمعة المقبلة 18 ديسمبر 2020، بحضور ومشاركة وزيرى التنمية المحلية والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة المقبلة، الدكتور رمضان عفيفى، مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف.

ويتناول موضوع الخطبة "الوقاية خير من العلاج" للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة كورونا بصفة خاصة.

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وتتضمن عناصر خطبة الجمعة 18 ديسمبر عناية الإسلام بالصحة وبيان أنها من أعظم النعم، وهدى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الأمراض، وسلامتنا في تطبيق تعاليم ديننا وهدى نبينا صلى الله عليه وسلم.