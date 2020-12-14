يد تعمل وأخرى تواجه الوباء.. الانتهاء من تطوير 6 كباري على طريق السويس (صور)

قامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بتطوير طريق السويس على أعلى مستوى، والانتهاء من عدد من المشروعات، إذ جرى افتتاح توسعة وتطوير طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي بطول 46 كم، و6 كباري "الجيش- جاردينيا- الطريق الداعم- القاهرة الجديدة- حديقة الاسرة- الشروق".

جاء العمل على تلك المشروعات بتوصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للخدمة مشروعات تنمية منطقة قناة السويس والكيانات الاقتصادية والصناعية المخطط إنشاؤها.

تطوير كباري طريق السويس