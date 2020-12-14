يد تعمل وأخرى تواجه الوباء.. الانتهاء من تطوير 6 كباري على طريق السويس (صور)

قامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بتطوير طريق السويس على أعلى مستوى، والانتهاء من عدد من المشروعات، إذ جرى افتتاح توسعة وتطوير طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي بطول 46 كم، و6 كباري "الجيش- جاردينيا- الطريق الداعم- القاهرة الجديدة- حديقة الاسرة- الشروق".
جاء العمل على تلك المشروعات بتوصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للخدمة مشروعات تنمية منطقة قناة السويس والكيانات الاقتصادية والصناعية المخطط إنشاؤها.
تطوير كباري طريق السويس
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من طريق شرق بورسعيد- شرم الشيخ في المسافة الممتدة من سرابيوم حتى كوبري السلام بطول ٥٢ كم باتجاهين وعرض ٢٤م، ويتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية بدلا من حارة واحدة.
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هذا بالإضافة إلى توسعة كوبريين سطحيين؛ لكي تتماشى مع تطوير وتوسعة الطريق. وقد تم التنفيذ في ٥ أشهر.
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