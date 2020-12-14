تعرف على تقييم الصحف الإنجليزية لمحمد صلاح بعد مباراة أمس "صورة"

تعادل ليفربول الإنجليزي أمس بنتيجة 1-1 أمام نادي فولام، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها ليفربول في الدقيقة 78 بعدما سدد فينالدوم كرة ارتطمت بيد أبوباكارا كامارا لاعب فولام داخل منطقة الجزاء، لينقذ صلاح فريقه من هزيمة محققة.
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ويحتل ليفربول وصافة جدول الدوري برصيد 25 نقطة، وتنتظره مواجهة هامة أمام توتنهام متصدر البرينيرليج يوم الأأربعاء القادم
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