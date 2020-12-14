تكليف مصطفى صلاح الدين برئاسة معهد بحوث أمراض العيون

كان الدكتور مصطفى صلاح الدين يشغل منصب نائب رئيس المعهد للشيؤون العلمية والبحث، ويعد من أبرز أطباء جراحة العيون، فقد حصل على بكارلوريوس الطب والجراحة عام 1988 من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والماجستير والدكتوراة من نفس الجامعة.
وشغل مناصب وظيفية فى مستشفيات جامعة القاهرة من عام 1989 حتى عام 1990 وعين باحث بمعهد بحوث أمراض العيون من عام 1990 حتى 1993، وشغل منصب رئيس وحدة تصحيح الأبصار اعتبارا من عام 2016 وصدر قرار رقم 7 بتاريخ 2019 ليتولى اعمال نائب رئيس معهد بحوث الابصار للشئون العلمية والبحثية.
والدكتور مصطفى عضوا فى الجمعية المصرية الرمدية والجمعية المصرية للمياة البيضاء والقرنية والجمعية المصرية لزراعة العدسات وعضوية الجمعية المصرية للمياة الزرقاء ،كما شارك فى العديد من الابحاث الخاصة بالابصار بالأضافة للمشاركة المتميزة فى المؤتمرات العلمية داخل مصر وفى الولايات المتحدة الامريكية وتونس و الامارات العربية وسويسرا والمانيا.
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