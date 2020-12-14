تكليف مصطفى صلاح الدين برئاسة معهد بحوث أمراض العيون

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى صلاح الدين، للقيام بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون لمدة عام، أو لحين الانتهاء من إجراءات تعيين مدير جديد للمعهد أيهما أقرب، وفقا للقرار الوزارى رقم 189.





كان الدكتور مصطفى صلاح الدين يشغل منصب نائب رئيس المعهد للشيؤون العلمية والبحث، ويعد من أبرز أطباء جراحة العيون، فقد حصل على بكارلوريوس الطب والجراحة عام 1988 من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والماجستير والدكتوراة من نفس الجامعة. وشغل مناصب وظيفية فى مستشفيات جامعة القاهرة من عام 1989 حتى عام 1990 وعين باحث بمعهد بحوث أمراض العيون من عام 1990 حتى 1993، وشغل منصب رئيس وحدة تصحيح الأبصار اعتبارا من عام 2016 وصدر قرار رقم 7 بتاريخ 2019 ليتولى اعمال نائب رئيس معهد بحوث الابصار للشئون العلمية والبحثية. والدكتور مصطفى عضوا فى الجمعية المصرية الرمدية والجمعية المصرية للمياة البيضاء والقرنية والجمعية المصرية لزراعة العدسات وعضوية الجمعية المصرية للمياة الزرقاء ،كما شارك فى العديد من الابحاث الخاصة بالابصار بالأضافة للمشاركة المتميزة فى المؤتمرات العلمية داخل مصر وفى الولايات المتحدة الامريكية وتونس و الامارات العربية وسويسرا والمانيا.

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