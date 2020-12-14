المستقبل الواعد للسياحة المصرية يستحوذ على اهتمامات الصحافة العربية

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "الرياض"، اليوم الإثنين، تقريرا عن الكيفية التى يمكن من خلالها لحكومات دول مجلس التعاون الخليجى ومصر بناء قطاعات سياحية مزدهرة، وتعزيز إمكاناتها السياحية على نحو منتظم ومدروس بمجرد انحسار وباء كوفيد– 19 وخروج المنطقة من التداعيات التى خلفتها الجائحة، وذلك من خلال اتباع استراتيجية منهجية متعددة الخطوات تتيح لها الاستفادة من الفرص التى يتمتع بها هذا القطاع المهم على المدى الطويل، وتدرك هذه الدول تماماً أهمية الدور الذى يلعبه قطاع السياحة فى دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادى وخلق فرص العمل، وعملت خلال السنوات الماضية على تعزيز البنية التحتية للقطاع السياحى، وتطوير إمكاناتها، والترويج لأماكن الجذب السياحى التى تمتلكها، إلا أن الأداء لم يكن على قدر الطموحات فى جميع الأحيان.



الفرص الكامنة



ووفق التقرير الصادر عن "مركز الفكر"، التابع لشبكة بى دبليو، فإنه وباستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين اللتين تجتذبان أعداداً كبيرة من الزوار سنوياً، لا تستقبل الدول الباقية عدداً كافياً من السياح يتناسب مع قدراتها فى هذا المجال، وقد تسببت الجائحة فى مزيد من الانخفاض فى هذه الأرقام، بيد أن الإمكانات الهائلة التى تنطوى عليها الفرص الكامنة فى هذا القطاع على المدى البعيد تبقى على حالها دون تغيير.

وبهدف تطوير القطاع بالسرعة القصوى، وتعزيز مكانة هذه الدول كقوى فاعلة فى سوق السياحة العالمى، يوصى تقرير استراتيجى بتبنى استراتيجية منهجية متكاملة من خمس خطوات، تبدأ بتحديد رؤية بناءة لتطوير قطاع السياحة فى البلاد.

ووفق الصحيفة، ترتكز الرؤية على "الميزات التنافسية التى تتمتع بها كل دولة على حدة، وأن تسلط الضوء على النتائج المرجوة، بما فى ذلك العدد المستهدف للسياح، ومساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى الإجمالى، والإحصاءات المتعلقة بفرص العمل المستحدثة، وتشكل رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية مثالاً ممتازاً فى هذا الإطار، فهى تحدد بوضوح الخطط الرامية إلى تقديم منتجات وتجارب سياحية متنوعة، بهدف واضح يتمثل فى زيادة عدد السياح الداخليين والدوليين إلى 100 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030، وتعزيز مساهمة السياحة فى الناتج المحلى الإجمالى من 3 % فى العام 2018 إلى 10 % فى الفترة الزمنية ذاتها".



لقاح كورونا



وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط، إلى تسلم مصر شحنة ثانية من لقاح فيروس "كورونا المستجد"، الذى طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية "سينوفارم"، وبحسب "الهيئة العامة للاستعلامات"، فإنه من المقرر أن تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قريبا الشحنة الثانية من اللقاح، والتى تصل من الإمارات. وكانت مصر تسلمت، الخميس، أول شحنة من اللقاح. وأعطت السلطات الصينية اللقاح لنحو مليون شخص فى إطار برنامج طوارئ.



وأوضح مسؤولو الصحة فى مصر أن اللقاح الذى يتم تناوله على جرعتين بفاصل 21 يوماً، سيكون مجانياً، وستعطى الحكومة الأولوية للطاقم الطبى والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، ولم يتم الكشف عن عدد جرعات اللقاح التى طلبتها مصر، لكن وزيرة الصحة قالت إنه سيكون هناك مزيد من الشحنات فى الأيام المقبلة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجاناً، إذ سيتم منح الدفعات الأولى للفئات الأكثر تعرضاً للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التى تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.