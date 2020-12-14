صور.. الإنتاج الحربى: مستعدون لتأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءتها

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اللقاء يعد استكمالا لسلسلة اللقاءات التى تمت بين الجانبين المصرى والعراقى على كل المستويات، وفى مختلف المجالات وكانت آخر هذه اللقاءات هو زيارة وفد عراقى رفيع المستوى لمصر برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصرى والعراقى والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة والقمة الثلاثية "العراقية- المصرية- الأردنية"، مؤكدا استعداد الوزارة للمساعدة فى تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها.

وأكد الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربى الشقيقة فى مختلف مجالات التصنيع.

وأكد الدليمى أهمية دور مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة، مشيدا بما اطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.