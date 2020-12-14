إنفوجراف.. 5 أرقام مهمة لوزارة الأوقاف فى 2020

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية، ومن فى حكمهم من العاملين بالمجالات التى تأثرت بالظروف الحالية، والتخصيص تم من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف، وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع، وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة فى أوقات الشدائد والأزمات.

كما أكد جمعة، أنه تقرر فى الوقت نفسه صرف 6 ملايين جنيه كدفعة أولى من الإعانات للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك قبل شهر رمضان الماضى، إسهامًا من الوزارة فى التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الراهنة.

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وعن إنجازات هيئة الأوقاف المصرية، قال الوزير إنها حققت 6% زيادة فى العائد السنوى لها وهو الأعلى فى تاريخها، حيث بلغ إجمالى إيراداتها وأرباحها الاستثمارية فى العام المالى "2019 - 2020"، 1.546.659.340 جنيهًا، بزيادة قدرها 85.744.977 جنيهًا عن العام المالى الماضى، بنسبة زيادة 6%، وبزيادة قدرها 336.107.960 جنيهًا عن العام المالى "2017 – 2018".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا العام تم إصدار 21 كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، ليصل عدد إصدارات سلسلة "رؤية" إلى 25 إصدارًا، بالإضافة لإطلاق سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

وقال جمعة، إنه تم توزيع 30.391 زيًا أزهريًا و7.042 عمامة أزهرية على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تحديث وتطوير واعتماد الهيكل الإداري للوزارة، بما يسهم فى تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادى والإدارى والفنى بدقة وكفاءة عالية.