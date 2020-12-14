وزير النقل يصل محافظة المنيا لمتابعة عدد من المشروعات القومية

وصل منذ قليل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الى محافظة المنيا، حيث كان في استقباله اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وسيجري "الوزير "جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالمحافظة، حيث سيتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، بطول 97كم داخل حدود محافظة المنيا.
كما سيتابع وزير النقل معدلات تنفيذ محـور سمالوط الحر على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وبطول 24 كم وعرض 21 مترًا، ويشتمل، على 47 عملًا صناعيًا.
وأكد محافظ المنيا أن المحور سيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا وعدد من المصانع بمنطقة شرق النيل.
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