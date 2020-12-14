الحكم بالإعدام لمغتصب فتاة الإسماعيلية والسجن 10 سنوات لأعوانه.. صور

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثانية اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محى الدين إسماعيل ومحمد الصواف، ومحمود مجدى وامانة سر محمد عبدالستار ومحمد العجوز، بالإعدام شنقا على المتهم الرئيسى "عبد الكريم غريب عبد الكريم " وشهرته "إسلام"، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من "عبد الغفار.ي.ع " 17 عاما، و"كريم.ا.م" 16 عاما، "وأحمد.م.ل"، 16 عاما، أعوانه الذين ساعدوه فى ارتكاب الجريمة الشنعاء.

وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى، مع استمرار حبس الـ 3 متهمين الآخرين وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت محافظة الاسماعيلية ، شهدت جريمة بشعة داخل مقابر الإسماعيلية ، جرى فيها اغتصاب زوجة أمام زوجها دون رحمة او شفقة على أيدى مسجل خطر بمساعدة 3 من أعوانه تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان الإسماعيلية من تاجر كراتين مقيم بدائرة القسم يفيد بتعرض زوجته للاغتصاب أمام عينيه داخل المقابر على يد مسجل خطر بمعاونة 3 من أصدقائه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الاسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العميد هشام الشريف مفتش مباحث الإسماعيلية والعقيد أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات بالمديرية والمقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية ومعاونوه النقباء شريف لطفى ومصطفى الهادى ومحمود عبد الفتاح معاونو المباحث.

اوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث ان المجنى عليها"ع" 25 عام وزوجها "ك"27 عام يعملان فى تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها وانه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته الى مقابر الاسماعيلية للبحث عن تروسيكل ملك الزوج الذى اختفى فجأة اثناء عملهما فى تجميع المخلفات والكرتون واثناء بحثهما عن التروسيكل داخل المقابر فوجئوا ب4 اشخاص يشهرون الاسلحة البيضاء فى وجههما.

وقام 3 منهم بشل حركة الزوج والتعدى عليه بينما قام المتهم الرابع باغتصاب الزوجة امام زوجها داخل احدى المقابر بمقابر الاسماعيلية تحت تهديد السلاح الابيض.

كما توصل فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "عبدالكريم.غ" المتهم بالاغتصاب وشهرته اسلام 28 عام عاطل ومسجل خطر، و"عبدالغفار.ي"، 17 عام و"كريم.ا" 16 عام، "واحمد.م"، 16 عام.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين عقب تقنين الاجراءات وبارشادهم تم ضبط الاسلحة البيضاء المستخدمة فى الجريمة.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقرر المستشار شريف معتز، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر زيتون، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما اخرى ثم تم احالتهم الى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمتهم التى أصدرت قرارها المتقدم.

الحضور بالمحكمة

الزوج وزوجته

هيئة المحكمة

هيئة محكمة جنايات الاسماعيلية