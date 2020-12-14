قرعة دورى أبطال أوروبا تسفر عن قمة نارية بين برشلونة ضد باريس سان جيرمان

أوقعت قرعة دورى أبطال أوروبا فريق برشلونة فى مواجهة نارية مع باريس سان جيرمان بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، وفقاً لما أسفرت عنه القرعة التى تم إجراؤها بمدينة "نيون" السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بشكل افتراضي نظراً للظروف الصحية بسبب فيروس كورونا. ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، أحد أيام 16، 17، 23، 24 فبراير من العام المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 9،10، 16، 17 مارس. وستقام مباريات الذهاب على ملاعب أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كالتالي.. مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي لاتسيو × بايرن ميونخ أتلتيكو مدريد × تشيلسي لايبزيج × ليفربول بورتو × يوفنتوس برشلونة × باريس سان جيرمان إشبيلية × بوروسيا دورتموند أتالانتا × ريال مدريد

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