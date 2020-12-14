الري تثمن حق الانتفاع لأملاك الوزارة "بر أيسر وأيمن" ترعة الاسماعيلية

فى إطار التعاون بين هيئة المساحة ومصلحة الري، في مجال التثمين وبناء على تعليمات المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس الهيئة ، والمهندس نائب رئيس الهيئة لشئون المساحة بالمناطق فقد كلفت اليوم المهندسة رجاء محمد سالم مدير عام التثمين وجه بحرى، المهندس ايمن عبد الخالق والمهندس محمد عصام لمعاينة وتقدير حق الانتفاع لأملاك الري بمحافظه القليوبية، موقع ملعب بر أيسر ترعة الاسماعيلية بجوار عمارات الرى وامام شركه القاهرة للصناعات المعدنية.

كما تم تقدير موقع أرض بر ايمن ترعة الاسماعيلية، قبل فم ترعة كشمير اليمنى بمرافقة المهندس محمود رمضان مهندس رى بمنطقه شبرا.

جدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة قيام كل جهة بإعداد دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المالى القادم لضمان تنفيذها طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد لها وتحقيق الهدف المنشود منها.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومى لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.