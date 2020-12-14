الرى تستكمل تأهيل ترعة زغلولة بدمياط

تستكمل الإداره المركزيه للموارد المائيه والري بمحافظتى بورسعيد ودمياط ضمن أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع على مستوى محافظات الجمهورية عملية تأهيل ترعة زغلولة والفرع.



وذلك بتوجيهات من المهندس نادي سمير وكيل وزارة الري لمحافظتى دمياط وبورسعيد وإشراف المهندس منير زهران مدير عام ري دمياط لافتين أن العمل جارى بفرع زغلولة حيث تم الإنتهاء من بناء مسافة ٤٥٠ متر طولى أحجار دبش وصب مسافة ١٥٠ متر طولى خرسانة عادية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تًُشجع المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأكد وزير الرى على سعى الوزارة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمنى ، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

