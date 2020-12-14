كشف أثري ضخم..العناني وحواس يتفقدان جبانة سقارة

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بصحبة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، صباح اليوم، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتي الأول بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور زاهي حواس، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار للدفن بها توابيت ولقي أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن هذا الكشف الذي سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم سوف يلقي الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف عنه الكثير كما سيكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة ١٨ و ١٩ بمنطقة آثار سقارة.

وحرص الدكتور خالد العناني على النزول إلى أحد آبار الدفن التي تم العثور عليها مع الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف.

كما وجه الوزير الشكر للدكتور زاهي حواس وفريق العمل علي المجهود الذي يقومون به، معربا عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة وأن تكون كل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة.