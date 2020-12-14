وزير الإنتاج الحربي يبحث مع الدليمي تنفيذ تأهيل المصانع العراقية

التقي المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .
في بداية اللقاء أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يعد استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تمت بين الجانبين " المصري و العراقي" علي كافة المستويات وفي مختلف المجالات وكانت أخر هذه اللقاءات هو زيارة وفد عراقي رفيع المستوى لمصر برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصري والعراقي والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية-المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية- المصرية- الأردنية)، كما أكد على استعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية على أن العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع، كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة،.
وأعرب "الدليمي" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة، وأشاد بما إطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.
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