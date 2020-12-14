تكريم مزارع فى الفيوم لدوره فى نشر فكر التحول للرى الحديث بين المزارعين

كرمت الإدارة العامة للتوجيه المائى لشمال الوادى المزارع السيد سالم فرج صالح من الفيوم لجهوده و مساعدته للإدارة فى نشر فكر التحول إلى الرى الحديث من خلال شرح تجربته للمزارعين و أعضاء الروابط و كذلك عرض المميزات التى عادت عليه جراء تحويل أرضه من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

يأتي التكريم فى اطار توجيهات الدكتور مهندس إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى.

وشارك في حفل التكريم المهندس ايمن نضر رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم والمهندس محمد مختار مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائى لشمال الوادى بالفيوم والمهندس أيمن فتحى مدير إدارة التوجيه المائى بالفيوم.

في سياق متصل أوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تًُشجع المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأكد على سعى الوزارة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمنى ، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.