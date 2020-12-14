استعدادات مكثفة.. وزارة الري تكشف أماكن هبوط الأمطار اليوم وغدا

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار ، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى ، وخرائط الامطار على جمهورية مصر العربية ، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء.

كما تتوقع نماذج التنبؤ سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة القناة غدا.

هذا وقد استعدت الوزارة بكافة امكانياتها لموسم الأمطار ، وتم الكشف على جميع مخرات السيول للتأكد من سلامة عملها وتم عمل صيانة للمجرات تحسبا لأى طوارئ تحدث بسبب الأمطار.

الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.