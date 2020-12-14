استعدادات مكثفة.. وزارة الري تكشف أماكن هبوط الأمطار اليوم وغدا

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار ، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى ، وخرائط الامطار على جمهورية مصر العربية ، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء.
كما تتوقع نماذج التنبؤ سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة القناة غدا.
هذا وقد استعدت الوزارة بكافة امكانياتها لموسم الأمطار ، وتم الكشف على جميع مخرات السيول للتأكد من سلامة عملها وتم عمل صيانة للمجرات تحسبا لأى طوارئ تحدث بسبب الأمطار.
الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال المهندس شحتة إبراهيم ، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تستعد لمواسم الأمطار والسيول فى فصل الربيع والخريف عن طريق عمليات صيانة للمخرات .
وأضاف "إبراهيم" فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج" أن هناك لجان من الوزارة تنزل قبل هبوط السيول بأسبوعان تمر على المخرات للتأكد أنها نظيفة وسليمة وجاهزة لاستقبال أى أمطار وأى فيضانات.
وأشار رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، إلى أن الوزارة تعمل على محور آخر وهو تنفيذ العديد من المشروعات للحماية من أخطار السيول فتنفذ أعمال صناعية من سدود وبحيرات وحواجز توجيه ومن مميزاتها أنها تحصر الماء وتوجهه للمخرات ومنها لنهر النيل بحيث نستفيد بأكبر قدر من السيول.
وأوضح أن مصر لديها السد العالى وبحيرة ناصر تحمينا من السيول فلن يحدث لنا مثل ما حدث فى السودان، والخزان يستوعب أى كمية من الأمطار تسقط على مصر.
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